Zinédine Zidane connaît ses Clasicos

Quand la situation se tend, Zinédine Zidane trouve toujours les bons leviers pour permettre à son équipe de s'imposer. Cette capacité à transcender ses joueurs a déjà fait ses preuves quand il était menacé en période de crise mais surtout pour prendre les devants dans les moments importants. La Clasico remporté ce samedi par le Real Madrid face au Barça (2-1) rentre dans la deuxième catégorie. Avec ce succès, les champions d'Espagne en titre ont repris la tête de la Liga. Ils ont surtout stoppé le rival catalan qui était invaincu en 2021 en championnat. Les coéquipiers de Karim Benzema ont aussi écrit l'histoire. Ils bouclent une saison de Liga avec 100% de victoire face au club blaugrana pour la première fois depuis 2007-2008. La Maison-Blanche a même enchaîné un troisième succès consécutif face à Barcelone. Une série inédite depuis 1977-1978. Pour l'entraîneur français, c'est un cinquième match sans défaite face aux partenaires de Lionel Messi. Et celui-ci a été rendu possible par son coaching qui a mis en échec Ronald Koeman.

Zinédine Zidane s'est permis de faire tourner pendant le Clasico

Zinédine Zidane a opté pour un 4-3-3 qui pouvait se transformer en 5-3-2 sur certaines séquences défensives. Avec ce dispositif, il a fait oublier l'absence du duo Raphaël Varane - Sergio Ramos en charnière et il a surtout trouvé la solution pour museler Lionel Messi et les autres attaquants barcelonais. Même secoué en fin de match, le Real Madrid est resté fidèle à son plan de jeu : abandonner la possession aux hommes de Ronald Koeman et opérer en contres. Cette stratégie a tellement bien fonctionné que Zizou s'est permis de faire tourner en prévision du quart de finale retour de Ligue des Champions face à Liverpool. Karim Benzema, Toni Kroos et Vinicius ont été remplacés à 20 minutes de la fin pour préparer les échéances à venir et tenter d'étirer la série de 13 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Si Zinédine Zidane excelle toujours au moment où les enjeux sont importants, c'est aussi parce qu'il prépare ces événements à la perfection...