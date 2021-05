Zidane vs Raul, un homme se détache

La saison du Real Madrid n'est pas encore terminée que l'avenir de l'entraîneur en place occupe déjà toutes les attentions. A dire vrai, cela fait même plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que Zinedine Zidane doit constamment répondre à des questions sur son futur au sein de la Casa Blanca. Toujours en course pour le titre en Liga, Madrid est pour le moment concentré sur sa fin de saison, même si les choses avancent en interne concernant le futur coach.

Et la situation est pour l'heure plus favorable à Zidane qu'à ses possibles concurrents. Raul, dont le nom est souvent évoqué pour prendre la relève sur le banc madrilène, n'est pas encore annoncé par la direction du club. D'après AS, Florentino Perez n'est en fait pas pressé de prendre une décision et n'a pas même "initié le moindre contact avec les techniciens disponibles et capables d'entraîner l'équipe madrilène".

"Zizou" serein sur son futur

Une manière de conforter Zinedine Zidane dans son rôle. Selon l'agent de Joachim Löw, autre candidat pressenti pour entraîner le Real, "si un club comme Madrid pensait vraiment à un changement d'entraîneur, il aurait déjà bougé". Quant à "Zizou", il s'est dit confiant sur le sujet lors de sa dernière conférence presse, mettant un terme aux questions sur son avenir d'un "On verra" plein de hauteur.