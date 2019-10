Zidane veut "plus de vie" dans le jeu du Real

Le début de saison poussif du Real Madrid n’est pas encore complètement évacué. La défaite concédée samedi soir à Majorque (1-0), lors de la 9e journée de Liga, est venue le rappeler à un Zinedine Zidane forcément déçu de voir son équipe retomber dans ses travers, avec aussi peu d’envie et d’ambition dans le jeu. "Notre début de match a été très mauvais, regrette-t-il sur le site du club madrilène. On a rapidement encaissé un but. On a réagi entre la première et la seconde période, mais on ne s’est pas créé des occasions franches."

L’entraîneur français avait pourtant aligné les meilleures armes offensives à sa disposition, mais ni Karim Benzema, ni Luka Jovic, ni Vinicius Jr, associés en attaque, n’ont su trouver la faille, Isco et James Rodriguez n’apportant pas non plus grand-chose à la création. "Quand on fait si peu, c'est compliqué, déplore le champion du monde 1998. On a manqué de tout. Je ne dirais pas que je suis préoccupé car je n'aime pas ce mot, mais ça fait beaucoup de matches où l’on a du mal à rentrer dedans." Et pas seulement en championnat.

En Ligue des champions aussi, que ce soit contre le PSG (3-0) ou face à Bruges (2-2), les Merengues ont des difficultés à imposer leur style. Les absences de Luka Modric, Gareth Bale, Toni Kroos et Marco Asensio, notamment, sont peut-être une explication, mais "Zizou" ne se réfugie pas derrière ça. "Ça ne peut pas arriver de jouer un tel match, affirme-t-il. On doit mettre plus de vie dans notre jeu. Les joueurs blessés, ce n’est pas une excuse. On a d’autres joueurs et ils doivent tous démontrer qu'ils ont le niveau pour être ici."