Zidane salue un Benzema « d’un autre niveau »

Le Real Madrid poursuit son redressement dans le championnat espagnol. Dimanche soir, les Merengue sont allés battre Eibar à l’extérieur (3-1), s’offrant ainsi leur quatrième succès de suite en Liga. Une victoire dont Karim Benzema a été l’un des grands artisans. En verve, l’attaquant français a été impliqué dans les trois buts de son équipe. Une fois comme buteur, et deux fois comme passeur.

« Benzema, le point central de notre jeu »

L’ancien Lyonnais, qui venait tout juste de célébrer ses 33 ans, finit l’année en beauté, avec une succession de prestations rayonnantes. Un rendement qui suscite l’admiration de Zinédine Zidane. Le technicien français ne se lasse pas de couvrir d’éloges son attaquant vedette. « Benzema est celui qui nous a offert la victoire parce que ce qu'il fait est à un niveau différent, pas seulement à cause des buts », a déclaré ZZ en conférence de presse. « Je me répète toujours en disant la même chose à propos de Karim. Ce ne sont pas seulement ses réalisations, il est un point central de notre jeu. Il est très important pour nous et quand il marque, c'est encore mieux, évidemment, mais il est très important pour notre équipe. »

Benzema marche sur l’eau et il parvient à tirer toute son équipe vers le haut. Tout en louant son compatriote, Zidane n’a pas manqué de féliciter ses autres protégés pour les efforts fournis et qui leur permettent de revenir à la hauteur de l’Atlético en tête du classement. « Nous devons souligner la performance de chacun. Ce fut un grand match aujourd'hui et ce fut une belle performance des deux équipes. C'est une victoire bien méritée », a conclu Zidane. La prochaine sortie du Real ça sera mercredi à domicile, face à Grenade.