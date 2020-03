Zidane récupère Isco au Real Madrid

Le Real Madrid, qui a perdu sa place de leader au profit du FC Barcelone dimanche soir en raison de sa défaite concédée face au Bétis Séville (2-1), a une raison de retrouver le sourire. Alors qu'il évoluera sans Sergio Ramos (suspendu) ainsi que Marcelo, Thibaut Courtois, en plus d'Eden Hazard et Marco Asensio (blessés) face à Manchester City en huitième de finale retour de la Ligue des champions, le club merengue va récupérer un joueur important pour son entraîneur, Zinédine Zidane.

Un retour dès vendredi à Eibar pour Isco ?



Non présent face au Bétis pour cause d'un problème de dos, Isco a repris l'entraînement collectif avec le club merengue, et pourrait même être titulaire face à Eibar, vendredi soir en Liga lors d'un match qui sera disputé à huis clos en raison de l'épidémie de coronavirus. En situation défavorable en Ligue des Champions après le revers au Bernabeu contre Manchester City (2-1), le Real Madrid tentera de renverser la vapeur en Angleterre, dès le 17 mars face aux joueurs dirigés par Pep Guardiola.