« Zidane mérite plus de reconnaissance »

La carrière de Zinedine Zidane est comparable ou «même supérieure» à celle de la légende barcelonaise Johan Cryuff. En tout cas, selon l'ancien milieu de Chelsea Joe Cole, qui estime que l'entraîneur français n'obtient pas la «reconnaissance qu'il mérite». Zidane et Cryuff sont tous deux considérés comme les meilleurs joueurs de leurs générations respectives. Et comme Cryuff à Barcelone, Zidane a connu une carrière d'entraîneur incroyablement réussie avec le Real Madrid.

"Zidane meilleur que Cruyff"

Alors que Cryuff est salué comme l'un des plus grands entraîneurs du football , la même reconnaissance n'a pas été accordée à Zidane. Cependant, après avoir remporté trois Ligues des Champions consécutives, deux titres de Liga et trois Coupes du monde des clubs, Cole estime qu'en tant qu'entraîneur, Zidane mérite d'être mentionné au même niveau que Cruyff, lui qui est encore meilleur que la légende néerlandaise. «Zidane n’obtient pas toute la reconnaissance qu’il mérite», a déclaré Cole sur BT Sport. "Si vous associez sa carrière de footballeur à sa carrière d'entraîneur, je pense qu'il doit être au niveau de Johan Cruyff, peut-être même plus haut, car il a gagné plus."