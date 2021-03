Zidane loue la patience des siens

Karim Benzema a été la star de la remontada merengue, ce samedi en Liga. Le buteur français s'est offert un doublé dans les 20 dernières minutes pour permettre à un Real mené de renverser la vapeur. C'est Elche qui avait pris les devants, versant le premier sang à l'heure de jeu. Dani Calvo ayant ouvert le score suite à un corner. Madrid a égalisé grâce à une autre tête, signée Benzema, qui a marqué le but du 1-1 dans les 20 dernières minutes. Le Français a ensuite marqué le but vainqueur dans le temps additionnel et Zidane a louangé la patience de ses joueurs.

"Croire en nous-mêmes"

"Elche est une équipe qui défend très bien et travaille très dur", a déclaré Zinedine Zidane après le match dans des propos relayés par Marca. «Quand un adversaire vous ferme comme ça, c'est difficile pour toutes les équipes. Nous sommes ceux qui doivent trouver des solutions. À la fin de la première mi-temps, nous avons eu des occasions, et quand nous entrons dans le rythme et que nous faisons preuve de patience, de bonnes choses arrivent. Nous devons croire davantage en nous-mêmes, sans nous enflammer."