Zidane le confirme, Eden Hazard est bien de retour

Dire qu'Eden Hazard n'a jamais pu montrer la pleine mesure de son talent depuis son arrivée au Real Madrid en provenance de Chelsea est un candide euphémisme. L'ailier belge a enchaîné blessure grave sur blessure grave, avec un petit détour par la case Covid_19. Mais comme indiquait sons sélectionneur Roberto Martinez lundi, 2021 sera son année. Et Zinedine Zidane n'est pas loin d'être d'accord. "Il va être là. L'idée est qu'il joue un peu. Une autre décision a été prise l'autre jour. Il a déjà de nombreux matches avec l'équipe.", a confié Zidane avant le rendez-vous du Real contre Elche en Liga. Un match au cours duquel Madrid va tenter de confirmer son renouveau pour rester au contact de son voisin de l'Atlético tout en haut d classement.

Zidane évoque des départs au mercato d'hiver

"C'est le dernier match de l'année et ce que nous voulons, c'est continuer à faire ce que nous faisons. C'est un terrain difficile, une équipe qui vient de monter mais qui se porte plutôt bien. Nous devons essayer de continuer à faire ce que nous faisons et faire le bilan", a ainsi ajouté ZZ, confronté également aux rumeurs de départ au mercato d'hiver, ciblant certains de ses éléments au faible temps de jeu cette saison. "Je veux que tous mes joueurs restent ici pour toujours parce que pour moi, ils sont les meilleurs. Je veux clairement que les choses soient arrangées pour le bien de tous. Et rapidement." Les cas de Marcelo et Isco ont notamment été évoqués, eux qui font les Unes des quotidiens ibériques en cette période propice aux rumeurs. "Ils vont avoir des occasions de jouer. Je compte sur tous mes joueurs, ce sont des joueurs de Madrid. Je ne me mêle pas de savoir s'ils veulent partir ou non, je ne peux pas le contrôler. Ce que je peux dire, c'est qu'ils sont très concentrés, ils s'entraînent très bien. Cela me fait mal parce que ce sont des joueurs qui veulent jouer. Et eux en particulier, avec ce que nous avons vécu. Ce sont des situations compliquées. C'est le mauvais côté du rôle d'entraîneur."