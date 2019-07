Zidane l'a mauvaise

Le Real Madrid vit un début de préparation compliqué. Et pas seulement parce qu’après une lourde défaite face au Bayern Munich (3-1), les Merengue ont frôlé la correctionnelle face à Arsenal, s’en sortant aux tirs au but (2-2, 3 tab à 2), ou parce que les derniers dossiers du mercato (Bale, Pogba...) apparaissent dans l’impasse. Mais si le Real est dans le dur, c’est surtout parce qu’il est déjà confronté à une cascade de blessures. Les Madrilènes ont tout juste repris que Marco Asensio, Brahim Diaz et Ferland Mendy sont sur le flanc, le premier nommé, gravement blessé au genou, étant indisponible jusqu’au printemps prochain. Touché à la cuisse, le Français, vu à son avantage face à Arsenal, ne devrait être absent que trois à quatre semaines mais va devoir faire une croix sur le reste de la préparation.

Ça m’agace, ça m’énerve Zinedine Zidane

De passage en conférence de presse, Zinedine Zidane n’a pas caché sa frustration. "Ça m’agace, ça m’énerve, a-t-il soufflé dans des propos relayés par Marca. C’est évidemment moins grave pour Ferland que pour Marco mais il ne va pas pouvoir continuer à travailler. Ce n’est pas bon quand ça se passe pendant la préparation. Espérons qu’il revienne vite."

Un tel espoir n'est évidemment pas permis concernant Marco Asensio. le technicien français a redit son désarroi face au coup du sort dont a été victime son milieu de terrain. "Nous sommes touchés, vraiment désolés. Ses coéquipiers lui ont envoyé beaucoup de messages d’amour. C’est une blessure grave mais j’espère qu’il reviendra plus fort", a-t-il ainsi confié, assurant ne pas avoir encore réfléchi à la meilleure façon de compenser son absence. Gareth Bale, poussé dehors, pourrait-il en profiter ? "Il est avec nous et s’est entraîné normalement", a éludé le technicien tricolore.