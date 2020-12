Zidane : « Je ne serai jamais le Ferguson »

"Je ne serai jamais l'Alex Ferguson du Real Madrid", a répondu le coach tricolore aux journalistes l'assaillant de questions, sur son avenir suite au précieux succès acquis face à Gladbach en Ligue des Champions. Une victoire qui permet au Real de se qualifier pour la suite de la compétition et qui donne de l'air à son entraîneur. Pour autant, Zizou ne inscrit pas dans la durée à Madrid. "Ce que je veux, c'est profiter de ce que je fais. Je ne sais pas combien de temps je vais rester ici, je ne me pose même pas la question. Je ne pense qu'à mon quotidien, à la chance que j'ai d'être dans ce grand club, avec ces grands joueurs. Même dans les moments difficiles, j'aime ça. Pas juste quand nous gagnons. (...) Ça fait un moment que je suis en Espagne, à Madrid, et j'aimerais continuer un peu." Zidane est ensuite revenu à une analyse pragmatique de la rencontre. "Je suis content du match, a-t-il observé. Nous avons réalisé une grande performance dans un match important. Nous voulions nous qualifier et finir premiers du groupe, nous avons réussi. Je crois que les supporters peuvent être fiers de l'équipe. En tant que supporter moi-même, j'ai apprécié la rencontre."