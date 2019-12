Zidane évoque la blessure de Hazard

Eden Hazard est absent des terrains depuis deux semaines et sa blessure lors du match de Ligue des Champions contre le PSG. Il est déjà acté qu’il rate les prochains rendez-vous des Merengue, dont le Classico contre le Barça (18 décembre prochain). Mais, jusqu’à quand va se prolonger son indisponibilité ? C'est la question qui est sur toutes les lèvres en Espagne, et même Zinedine Zidane s’est montré incapable d’y répondre. Questionné ce mardi en conférence de presse à propos de son ailier belge, le coach français s’est contenté de dire que « sa blessure est sous contrôle ». L’ancien meneur des Bleus est visiblement dans le flou. Il ne sait même pas si une opération est nécessaire ou pas pour que l’ancien Lillois retrouve les terrains au plus vite : « Je ne sais pas. Je ne pense pas, mais je ne sais pas exactement. [...] Ils savent exactement ce qu'il a. J'espère que ce sera moins long que prévu. [...] Maintenant, l'important pour lui c'est de prendre patience.»