Zidane, et après ?

Au tout début du mois, on pensait la Liga relancée, après la première victoire du Real Madrid face au FC Barcelone lors d’un Clasico en championnat à Santiago-Bernabeu depuis 2014 (1-0). Sauf qu’une semaine plus tard, le club merengue a de nouveau trébuché, abandonnant la tête du classement à son éternel rival catalan après une défaite, la troisième en quatre matchs, sur la pelouse du Betis Séville (2-1).



De quoi relancer, dans la presse locale, les rumeurs de tensions entre Zinedine Zidane, un entraîneur aux choix parfois discutés, et ses dirigeants. Revenu sur le banc du Real il y a tout juste un an après neuf mois de pause, "Zizou" n’a pas encore réussi à retrouver la magie de son premier passage, où il avait notamment remporté trois Ligue des champions d’affilée et un championnat d’Espagne. Et on évoque, déjà, des potentiels remplaçants au champion du monde 1998, comme Mauricio Pochettino ou Massimiliano Allegri.



Et ça, Zidane, qui connaît parfaitement la maison (blanche), le sait mieux que quiconque. "Vous savez que c'est impossible de s'avancer, avouait-il, questionné sur son avenir en conférence de presse avant le déplacement en Andalousie. L'important, c'est le travail au jour le jour. Aujourd’hui, je suis l’entraîneur du Real Madrid, mais tout peut changer demain. Je me sens soutenu par le club. Mais je sais comment fonctionne le football."



Quant aux rumeurs faisant état de sa proximité avec la famille Agnelli et l’envoyant à la Juventus la saison prochaine, pour y remplacer Maurizio Sarri, il les balaie d’un revers de main : "Personne ne m'a contacté. Je ne sais rien. On dit beaucoup de choses depuis longtemps. Mais je le répète, c’est une joie pour moi d'être ici." Des dénégations qu’il formule également quand on l’interroge sur l’équipe de France. Mais pour Noël Le Graët, il a toujours constitué le successeur idéal à Didier Deschamps, sous contrat jusqu’en 2022. D’ici-là, on ne doute pas que Zidane aura l’embarras du choix. Et il sera peut-être toujours au Real…