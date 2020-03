Zidane, des choix et des questions

Au Real Madrid peut-être plus qu'ailleurs, tout va très vite. Dans un sens comme dans l'autre. Porté sur les fonts baptismaux au sortir de la victoire décrochée par le Real Madrid lors du Clasico le 1er mars dernier (2-0), Zinédine Zidane s'est retrouvé sous le feu des critiques à peine une semaine plus tard, après une rechute contre le Betis Séville (2-1). A cause de cette défaite, les Merengue ont cédé la première place de la Liga au rival catalan. Pas de quoi paniquer certes, étant donné qu'il reste encore onze journées de championnat à disputer. Toujours est-il que les choix effectués par l'entraîneur madrilène seraient de plus en plus contestés au sein même du club. Dans son édition de ce mardi, Marca dresse ainsi le constat suivant : les dirigeants ne comprendraient pas certaines décisions prises par « ZZ », ce qui engendrerait des tensions entre les deux parties.

Mariano plutôt que Jovic, Marcelo plutôt que Mendy

Le quotidien espagnol évoque par exemple le cas de Luka Jovic, recruté contre 60 millions d'euros l'été dernier et qui a vu Mariano Diaz, pourtant au placard depuis des lustres, lui être préféré à l'occasion des dernières rencontres. Le Ballon d'Or 1998 maintient également sa confiance en Marcelo et Gareth Bale, pourtant sur le déclin, tandis que Ferland Mendy et Rodrygo cirent le banc. De là à penser que l'avenir de Zidane au Real s'inscrit en pointillés, il n'y a qu'un pas. Qui ne sera probablement pas loin d'être franchi en cas de saison blanche sur la scène nationale et d'élimination prématurée en Ligue des Champions...