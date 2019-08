Zidane avait tout compris avant tout le monde. En choisissant de ne pas prolonger l’aventure avec le Real Madrid après le gain de trois Ligue des champions de rang, l’entraîneur français savait pertinemment que la suite serait complexe. Encore plus sans Cristiano Ronaldo. Lopetegui puis Solari se sont succédé sur le banc avant qu’il ne revienne aux affaires en fin de saison dernière. Sans faire mieux.

Bien évidemment, c'est sur la durée qu’il va être jugé. Et cette fois, c’est bien lui qui a effectué les choix pour ce nouveau projet. S’il attend avec impatience la fin du marché des transferts, avec l’espoir de voir Paul Pogba débarquer, sa marge de manœuvre ne sera pas gigantesque. Tout du moins du point de vue des supporters qui n’hésiteront pas à le critiquer ouvertement cette saison, ce qui n’était pas le cas dans un passé récent.

Cela ne change évidemment rien à la manière de travailler d’un Zizou qui n’a pas hésité à faire des choix forts et qui reste plus pragmatique que jamais comme on l’a vu sur la gestion du cas Gareth Bale par exemple. Il n’empêche que ce sont les résultats qui dicteront la suite des événements. C’est le cas dans tous les clubs du monde. Encore plus au Real Madrid…

