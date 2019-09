Zidane a de nombreux soutiens

Les deux victoires acquises à la suite à Séville (0-1) et face à Osasuna (2-0) n’ont pas suffi à faire taire toutes les critiques. Le camouflet vécu au Parc des Princes la semaine dernière à l’occasion de son entrée en lice en Ligue des champions (3-0) a laissé des traces et le Real Madrid a beau pointer en tête de la Liga, Zinedine Zidane continue de voir son avenir à la tête du club merengue remis en questions.

"Les doutes, les rumeurs, cela a toujours été comme ça. Je ne pense pas à ça. C’est comme ça. Quand on perd, on m’envoie vers la sortie. Quand je gagne, je suis là", a-t-il ainsi récemment confié, fataliste. Mais alors que la rumeur de son remplacement par José Mourinho s’est faite insistante les jours suivant la claque reçue face au PSG, l’ancien champion du monde peut compter sur de nombreux soutiens, acquis à sa cause.

Respect maximal pour Zidane Marco Materazzi

C’est évidemment le cas du capitaine du Real, Sergio Ramos. "Nous sommes avec Zidane malgré les résultats précédents. Parler d'autres entraîneurs, c'est manquer de respect au nôtre", a-t-il au sortir du succès acquis à Séville. Même son de cloche chez une ancienne légende du club. "Zidane est un plus pour cet équipe", a en effet décrété Iker Casillas, convaincu que Zizou allait réussir à faire taire toutes les critiques.

Plus surprenant, même Marco Materazzi a pris la défense de celui qui lui avait donné un coup de tête lors de la finale de la Coupe du monde 2006, et ce alors que l’ancien défenseur italien a sans doute connu ses meilleures années sous les ordres de José Mourinho à l’Inter Milan (2008-2010). “Mourinho à Madrid ? Il faut avoir un respect maximal pour Zidane”, a ainsi lâché l’ancien Milanais au micro d’El Chiringuito.

