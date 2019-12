Zambo Anguissa reprend le contrôle

⚽️ #OCF

Quand on est bon, on est bon. Changer une lettre au fameux refrain de Georges Brassens s'applique à quelques footballeurs, et André-Frank Zambo Anguissa en fait partie. Sorti du bourbier de Fulham, où il n'avait joué qu'avec parcimonie et conclu la saison sur une relégation en Championship, l'ancien Marseillais a été prêté par son club londonien à Villarreal. Ni une, ni deux, sa réussite a été immédiate. A tel point que dès le mois d'octobre, le Sous-marin jaune commençait à penser débourser les 25 millions d'euros qui le transféreraient définitivement (selon le média local Superdeporte). « Il est ambitieux et déterminé, sa cote en Espagne est extraordinaire », confirme notre consultant Omar Da Fonseca.« Je suis le premier à être surpris, parce que je ne pensais pas que ce championnat allait autant me plaire, se réjouit-il sur Lionindomptable.com. C’est un championnat très technique, qui joue très rapide. Le fait d’être avec un Camerounais là-bas, Karl Toko Ekambi, ça m’aide beaucoup au niveau de l’adaptation, par rapport à la langue... On a un coach qui essaie de nous parler, qui m’a montré dès mon arrivée que j’allais être un élément important de son effectif. » Zambo Anguissa avait conclu sa belle aventure marseillaise sur une note malheureuse, son mauvais contrôle en finale de Ligue Europa offrant le premier but à l'Atlético. Mais avec lui, la recette paraît simple comme bonjour. Dès qu'on lui témoigne un peu de confiance, il la rend dans la foulée.Titularisé quasiment dès le début de la saison, il avait déjà mis les supporters dans sa poche en s'amusant de Carvajal début septembre, face au Real Madrid (voir plus bas). Puis, il y a deux semaines, une statistique qui avait fait un petit buzz : le milieu de terrain était le troisième meilleur dribbleur de Liga, devant Lionel Messi ! Depuis, le sextuple Ballon d'Or est repassé deuxième derrière Nabil Fekir, mais Zambo Anguissa n'en demeure pas moins cinquième du championnat (46 dribbles réussis pour Nabil Fekir, 45 pour Lionel Messi, 39 pour Zambo Anguissa). Si Villarreal est retombé à la 13e place et accuse le coup collectivement - cinq matches sans victoire -, le Camerounais continue de rayonner, avec le premier but de sa carrière ce week-end à Valence.