International argentin (58 capes), Pablo Zabaleta a évoqué l'impact positif de Leo Messi sur les finances de la sélection albiceleste. S'il n'a jamais remporté de titre majeur avec son pays, échouant notamment en finale du Mondial 2014, Messi a beaucoup aidé sa sélection : "En plus de tout ce qui lui aurait manqué sur le terrain, sans Leo, l'AFA [Association argentine de football] aurait eu beaucoup moins d'argent. Bien sûr, Leo a généré des revenus fabuleux et cela signifiait que les clubs argentins avaient également plus d'argent. Dans les améliorations de l'infrastructure du football argentin, il y a Leo. Messi est un produit qui génère des millions, et le football argentin devra lui en être reconnaissant toute sa vie car pour lui, l'AFA avait des millions de dollars qu'il aura sûrement versés dans les clubs.", a analysé Zabaleta pour La Nacion.