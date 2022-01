Yannick Carrasco snobe la Premier League

Considéré comme un titulaire indiscutable depuis son retour à l'Atletico, Carrasco devrait rester chez les Colchoneros, car Diego Simeone le considère comme un membre important de l'équipe. Comme le rapporte ESPN, Newcastle et les Spurs ont placé l'ailier belge sur leur liste de candidats, avec une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros. Aucun des deux clubs n'est prêt à déclencher la clause susmentionnée, mais l'Atletico ne souhaite pas négocier le départ potentiel de Carrasco.

Carrasco ne veut pas partir en Premier League

L'intention du joueur de 28 ans est de rester à l'Atletico et il n'envisage pas de rejoindre la Premier League à la mi-saison. Carrasco, qui a marqué deux buts et délivré six passes décisives en 29 matchs toutes compétitions confondues cette saison, se concentre actuellement sur la réalisation des objectifs de l'Atletico pour le reste de la campagne, selon la même source.