Xavi s’éloigne du Barça

Alors que Ronald Koeman a du souci à se faire après la saison très mitigée du FC Barcelone, Xavi ne devrait pas le remplacer. L'ancien milieu de terrain mythique des Blaugrana a mis fin aux spéculations selon lesquelles il pourrait prendre les rênes de son ancienne formation, en signant une prolongation de contrat de deux ans chez Al-Sadd. L’ancien international espagnol devrait maintenant rester au sein du club qatari jusqu'en 2023, date de la fin de son nouveau contrat.

Xavi dit adieu au Barça

Sur le site officiel de son employeur actuel, Xavi a nié les informations selon lesquelles il aurait une clause dans son nouveau contrat qui lui permettrait de s'engager ailleurs. "C'est incorrect, a-t-il précisé. J'ai un contrat de deux saisons avec Al-Sadd, et je respecte ce contrat - et je respecte également les méthodes de négociation officielles entre toutes les parties. J'ai tout ce que je pourrais souhaiter pour bien faire, et je suis fier de continuer avec Al-Sadd pendant deux saisons supplémentaires."