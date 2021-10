Toujours mesuré à l'idée de poser officiellement sa candidature pour entraîner le FC Barcelone, Xavi avance ses pions. L'ancien maître à jouer du Barça, conscient que la position de Ronald Koeman est plus que fragilisée, a répété son souhait d'entraîner la formation catalane.

"Si une offre arrive, elle sera évaluée"

"Mon idée est d'entraîner Barcelone, a-t-il lancé avant la finale de la Coupe de l’Emir opposant son équipe d’Al-Sadd à Al Rayyan. Je ne l'ai jamais caché, c'est mon objectif et mon rêve. Je ne sais pas si cela arrivera ou non, s'ils auront besoin de moi ou non, mais pour le moment je suis heureux d'être à Al-Sadd et très fier de ça ». Xavi a ensuite précisé sa pensée. « Si une offre arrive, elle sera évaluée et ensuite nous essaierons de décider, mais pour le moment je suis très heureux ici. » Le message est passé.