Xavi a puni ses joueurs après le nul dans le derby barcelonais contre l'Espanyol

Repris par l'Espanyol Barcelone dans le derby (1-1, égalisation de Joselu à la 73e après l'ouverture du score par Marcos Alonso à la 7e), le Barça a également vu revenir le Real Madrid à sa hauteur pour la première place hier soir. Une donne qui a amené Xavi, l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone, à punir ses joueurs. Alors que ceux-ci auraient pu bénéficier d'une journée de repos en cas de victoire, le coach catalan a indiqué à ses troupes qu'ils auraient entraînement en lieu et place.

Entraînement le 1er janvier pour les joueurs du FC Barcelone

Le quotidien AS indique ainsi que l'effectif du coleader de Liga sera sur les pelouses en ce 1er janvier 2023. Un état de fait qui n'est pourtant pas inédit ou étonnant pour les Barcelonais, Xavi leur lançant des défis par rapport à leurs résultats, avec à la clef des jours off supplémentaires, des invitations au restaurant de la part de l'ex-capitaine du FCB restos, ou du travail en plus. En attenant le prochain défi, direction donc la Ciutat Esportiva, le centre d'entraînement du Barça, pour Jules Koundé et ses coéquipiers...