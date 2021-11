Xavi a payé pour entraîner le Barça

Ronald Koeman remercié, le FC Barcelone a fait appel à l'une de ses anciennes gloires pour tenter de relancer la machine d'une équipe mal en point. En grande difficulté financière, le club catalan n'avait toutefois pas les moyens de s'offrir les services d'un Xavi alors sous contrat avec Al Sadd, et qui a accepté de mettre la main au portefeuille pour filer sur le banc blaugrana.

L'ancien milieu de terrain du Barça n'était en effet pas libre de partir du jour au lendemain et une clause de départ existait dans son contrat avec le club qatari. Une clause estimée à 5 millions d'euros que le FC Barcelone ne pouvait pas se permettre de payer entièrement. Comme le relate Sport, Xavi a donc lui-même fait en sorte que cela ne soit plus un problème et il a réglé une grosse partie de cette somme, sans que le montant exact ne soit divulgué.

Désormais officiellement entraîneur du FC Barcelone après la validation de ses nouvelles fonctions, actée par La Liga, Xavi dirigera sa nouvelle équipe dès samedi, à l'occasion du derby face à l'Espanyol (14e journée).