Vinicius revient sur l'incident Benzema

Des images qui ont fait le tour du monde. Lors d'un match de phase de groupe de la Ligue des Champions contre le Borussia Mönchengladbach, Karim Benzema disait à Ferland Mendy de ne plus faire de passes à Vinicius : "Il joue contre nous", avait-il tonné, loin de se douter que son message avait été entendu par toute la planète football.

🥊 Quand Karim Benzema fracasse Vinicius pendant le match contre le Borussia M'Gladbach !



😳 A Ferland Mendy : "Il fait ce qu’il veut. Frère, joue pas avec ! La vie de ma mère. Il joue contre nous"https://t.co/J73yr1L4BU pic.twitter.com/OLT1uaFCOy — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 28, 2020

"Tout va bien avec Karim"

Dans un entretien à TNT Sports, le jeune prodige brésilien de 20 ans, qui aimerait ne jamais quitter le Real Madrid malgré de nombreuses sollicitations extérieures dont celle du PSG, calme le jeu. Vinicius rappelle d'ailleurs l'accueil que lui avait réservé l'ancien joueur de Lyon : "Notre relation n'a jamais changé et ne le sera jamais. Benzema est l'un des joueurs qui m'a défendu ici, il a tout fait pour m'aider quand personne ne me connaissait et au cours des deux dernières années et demie. Les gens de l'extérieur ne savent pas ce qui s'est réellement passé. Au Real Madrid, les plus petites choses explosent hors de proportions dans les médias", a ainsi expliqué le jeune virtuose. Zinédine Zidane peut donc aborder le 8e de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame dans la sérénité.