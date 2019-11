Vinicius Junior (Real Madrid) traîne son spleen

Rien ne va plus pour Vinicius Junior. En effet, la presse espagnole croit savoir que le petit prodige, actuellement en délicatesse du côté du Real Madrid, ne s'entendrait plus vraiment avec son coach, Zinédine Zidane.Décidément, la formation madrilène n'est pas vraiment épargnée par les polémiques, en ce moment, et doit déjà gérer le cas Gareth Bale et son drapeau « Pays de Galles. Golf. Madrid. Dans cet ordre » qui a créé le scandale. Les sorts du Gallois et de Vinicius Junior sont finalement liés.

La confiance en Bale ne passe pas

En effet, Zinédine Zidane ayant décidé de continuer à faire confiance à l'ancien Spur, le numéro 25 en est ainsi la première victime. Ses proches ne comprennent donc pas, d'autant plus que le joueur s'est entraîné normalement durant toute la trêve internationale. En conférence de presse, le champion du monde français ne cesse de répéter que son jeune protégé doit poursuivre ses efforts, ce qui serait difficilement compréhensible du côté du joueur concerné.Toujours selon la presse espagnole, le footballeur n'aurait toutefois pas l'intention de plier bagages. En attendant, le Real Madrid accueille la Real Sociedad, dans le cadre de la 14eme journée de Liga, ce samedi (21h00).