Villarreal: Zambo Anguissa aime le football espagnol

Prêté par Fulham à Villarreal (avec option d’achat), André-Frank Zambo Anguissa (23 ans) a été présenté à la presse, mardi.

"Je suis conscient de ce que je peux apporter à l’équipe pour l’améliorer. Je pense pouvoir apporter ma contribution pour l'équilibre de l’équipe", a ainsi lancé le milieu défensif camerounais. Et de poursuivre: "J’essaie de m’améliorer tous les jours. Le football est différent dans chaque pays et le football espagnol m’attire beaucoup. Je compte m’adapter le plus rapidement possible".

L’ancien joueur de l’OM avait été recruté 25 millions d’euros il y a un an mais n’a pas convaincu lors de ses 25 matches avec les Cottagers.