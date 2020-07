Villarreal : Moreno, des buts pour rattraper le temps perdu

Formé à Villarreal, Gerard Moreno a attendu ses 28 ans pour s'y imposer. Cette saison, il est le garant des ambitions européennes du sous-marin jaune. Avec 16 buts en 33 apparitions en Liga, l'attaquant est surtout le grand favori au trophée Zarra. S'il résiste à Iago Aspas ou Raul Garcia, il terminera la saison avec ce titre honorifique décerné au meilleur buteur espagnol de la Liga. Une première ligne au palmarès de ce joueur qui a alterné les saisons convaincantes (13 buts en 2016-2017 avec l'Espanyol, 16 l'année suivante avec Villarreal) et les exercices difficiles (seulement 8 buts l'an passé). Un accomplissement pour ce joueur longtemps sous-côté.

Celui qui impressionnait en U19 a transformé l'essai pour devenir un buteur épanoui chez les pros. En gagnant en régularité, le natif de Santa Perpetua s'est affirmé dans l'élite du football ibérique. Contre Barcelone la semaine passée, il a égalé son record de buts sur une saison. Quelques jours plus tard, ce fils d'un footballeur professionnel délivrait une sixième passe décisive en Liga et améliorait un autre record personnel.



Trois buts en trois sélections

Impliqué sur plus de 20 buts cette saison, une première dans sa carrière, Gerard Moreno a même eu le droit aux honneurs de la sélection nationale. Le gaucher a participé aux trois derniers matchs de la Roja. Une opportunité sur la scène internationale qu'il a su exploiter. Il a déjà marqué trois buts avec l'Espagne. Un bon moyen de prouver qu'il a sa place au plus haut niveau. Ses récentes performances ont fait de lui un candidat naturel à une place parmi les 23 sélectionnés pour l'Euro. Avec le report de l'épreuve continentale, tout est remis en cause. Mais pas son talent. Cette saison, ce pur numéro 9 s'est révélé dans un nouveau rôle : ailier droit.

C'est à poste qu'il a marqué la moitié de ses buts et réalisé la majorité de ses passes décisives. Un repositionnement qui lui permet d'étoffer une palette déjà importante. Tueur devant le but, travailleur et très utile dans le pressing, le Catalan a justifié son prix de 20 millions d'euros. Un investissement réalisé en 2018 par Villarreal et qui pourrait être rentabilisé avec une qualification européenne à la fin de la saison. Pour cela, il faudra éviter la défaite ce soir contre le Real Madrid (21h - beIN SPORTS 2).