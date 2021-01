Villarreal : Emery, un record et après ?

Remercié en novembre 2019 par Arsenal, un an et demi après son départ du PSG, Unai Emery est retourné l’été dernier en Espagne. Et cela lui réussit plutôt bien. Depuis son arrivée à Villarreal, il n’a ainsi connu la défaite qu’à deux reprises. En septembre, sur la pelouse d’un Camp Nou où il n’y arrive décidément pas (4-0), et lors du dernier match de l’année, face à son ancien club de Séville (2-0). Et entre les deux, une impressionnante série d’invincibilité.

Séville, le coup parfait :





Ses hommes ont en effet enchaîné 19 matchs sans défaite toutes compétitions confondues (10 victoires et 9 nuls), ce qui n’avait jamais été fait dans l’histoire du club. Qualifiés pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa, où ils affronteront le Red Bull Salzbourg le mois prochain, ils occupent la cinquième place du classement de Liga, à deux points du podium, avant de se déplacer à Vigo pour y affronte le Celta vendredi soir (21h).

Kubo vers la sortie



"Nous sommes ravis d’être avec les meilleurs, s’est réjoui en conférence de presse l’entraîneur basque, interrogé sur cette cinquième place, et sur la possibilité de retrouver la Ligue des champions. Mais ils sont déjà installés, et si nous voulons nous rapprocher de ce quatuor, nous devons encore nous améliorer et faire moins de matchs nuls. Et si l’équipe a été régulière et a fait de bonnes choses, nous allons affronter un adversaire très compliqué. Ça va être un bon test de se mesurer au Celta, qui s’est rapproché au classement (8e, à 6 points de Villarreal, ndlr)."



Et alors que Gerard Moreno (9 buts) est en tête des meilleurs buteurs de la Liga, avec Luis Suarez, Lionel Messi et Iago Aspas, et que le Sous-Marin jaune s’est renforcé avec l’arrivée d’Etienne Capoue cet hiver, l’expérience Takefusa Kubo aura elle été un échec. Le prodige japonais prêté par le Real Madrid, qu’Emery a très peu utilisé, devrait repartir avant la fin du mercato. Mais avec les retours de blessure de Francis Coquelin et Paco Alcacer, le technicien espagnol aura bientôt à nouveau l’embarras du choix.

Capoue : "C'était une belle opportunité pour moi et je ne pouvais pas la laisser passer" :