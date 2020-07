Villarreal : Cazorla s’en va

Revenu en 2018

Passé tout près de l’amputation du pied droit

C’est bientôt l’heure des adieux pour Santi Cazorla. Comme Bruno Soriano, l’Espagnol vit ses dernières heures avec Villarreal. Eh oui, le joueur de 35 ans va quitter le « Sous-marin jaune ». Il l’a annoncé samedi sur les réseaux sociaux. « Villarreal m'a tout donné. Quand j'avais 18 ans, le club a fait le pari de recruter un jeune garçon d'Oviedo que personne ne connaissait. Je suis fier de finir ma carrière en même temps que Bruno », a expliqué Cazorla au côté de Soriano qui, lui, va prendre sa retraite.Cette annonce intervient à la veille du dernier match de la Liga que Villarreal doit disputer contre Eibar, dimanche (38eme journée). Le club au maillot jaune, 5eme à dix points du Séville FC, tentera de rester devant la Real Sociedad, 6eme deux longueurs derrière. Revenu au club durant l’été 2018 après avoir porté les couleurs de l’équipe de 2003 à 2011, Cazorla sera très ému à n’en pas douter. « J'espère, comme la dernière fois que j'ai quitté le club, que ce n'est qu'un au revoir », a souligné l’international espagnol.Vainqueur de l’Euro 2008 et de l’Euro 2012 avec l’Espagne, Cazorla avait rejoint Arsenal en 2012 après une saison à Malaga. A Londres, l’Espagnol a cru qu’il ne rejouerait plus au football en raison de gros soucis à la cheville droite. Passé très près de l’amputation de son pied suite à une blessure intervenue en 2013 avec la Roja, Cazorla avait enfin rejoué en juillet 2018 après presque deux ans d’absence et huit opérations. Apparu à 80 reprises sous le maillot espagnol (15 buts), Cazorla ne raccroche pas et pourrait migrer au Qatar. D’après la presse espagnole, l’Espagnol pourrait s’engager avec Al Saad, dirigé par son ancien partenaire en sélection, Xavi.