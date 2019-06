Villarreal: Cazorla rempile

Santiago Cazorla n'en a pas encore terminé avec le football... Le milieu de terrain espagnol, qui avait failli mettre prématurément un terme à sa carrière il y a un peu plus de deux ans, la faute à une grave blessure à un pied, a retrouvé la joie de jouer au cours des derniers mois. Laissé libre par Arsenal au 1er juillet 2018, le champion d'Europe 2008 et 2012 avec la Furia Roja avait retrouvé Villarreal, club dont il avait déjà défendu les couleurs entre 2003 et 2006.

Et à 34 ans, après une saison pleine au Sous-marin jaune, le vétéran prolonge le plaisir, et son contrat par la même occasion, jusqu'au 30 juin 2020.