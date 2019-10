Villarreal-Atlético délocalisé à Miami !

Décidément, Javier Tebas a de la suite dans les idées... Un an après avoir milité pour qu'une rencontre de Liga, en l'occurrence Barcelone-Gérone, voilà que Javier Tebas, président de la Liga, remet ça. Cette fois, il souhaite, selon AS, que le match opposant Villarreal à l'Atlético Madrid, comptant pour la 16e journée, soit disputé à Miami.

Un accord entre les deux clubs aurait ainsi d'ores et déjà été scellé. L'an dernier, la fédération espagnole et l'association des joueurs s'étaient opposés à cette délocalisation. Mais depuis, la RFEF a mis en place un nouveau format de SuperCoupe d'Espagne qui se disputera en janvier 2020, possiblement en Arabie Saoudite et en tout état de cause pas en Espagne afin de contribuer au développement de la Liga en dehors des frontières.