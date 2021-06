Vers un retour d’Ancelotti au Real Madrid !

Alors que la bataille pour remplacer Zinedine Zidane s'intensifie chez les entraîneurs, un nouveau candidat a émergé et c'est un nom que les fans du Real Madrid reconnaîtront forcément, puisqu'il s'agit de Carlo Ancelotti. L'entraîneur actuel d'Everton est le troisième Italien à être associé à une arrivée à la maison blanche, après que Massimiliano Allegri a rejoint la Juventus et alors qu'Antonio Conte est toujours en lice. Parmi les autres candidats figurent l'entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino, le coach du Real Castilla Raul Gonzalez Blanco et Xabi Alonso de la Real Sociedad B.

Ancelotti est une option

Le programme El Larguero affirme qu'Ancelotti est devenu une option et Florentino Perez aurait même pris contact avec le manager des Toffees. L'ancien entraîneur de l'AC Milan était en poste à Santiago Bernabeu entre 2013 et 2015, remportant la Ligue des Champions à Lisbonne en 2014. Il a également remporté une Copa del Rey, la Supercoupe d'Espagne et une Coupe du monde des clubs avec Madrid. Le retour du mentor de Zizou ?