Vers un échange Coutinho – Aubameyang

Le FC Barcelone est prêt à utiliser Philippe Coutinho dans une proposition d'échange pour l'attaquant d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. Le Barça souhaite retirer Aubameyang des mains d'Arsenal, où il a été limogé de son poste de capitaine et exclu des trois derniers matchs. Selon Sport, le Barça pourrait accepter un échange avec Coutinho, cible d'Arsenal et qui heureux de réaliser ce transfert.

Aubameyang suivi par le Barça

Coutinho a été proposé au directeur sportif d'Arsenal Edu la semaine dernière et un accord pourrait être conclu après que le manager des Gunners Mikel Arteta ait donné son accord. Un échange impliquant deux prêts est maintenant en discussion avant l'ouverture du marché le 1er janvier prochain. L'international gabonais est suivi de longue date par le FC Barcelone. Et sa situation actuelle le rend plus accessible.