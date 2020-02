Valverde : « Une chance incroyable »

Alors qu’il a été démis de ses fonctions d’entraîneur du FC Barcelone il y a un mois, Ernesto Valverde était présent au sommet international du football de Bilbao, où il a reçu un prix et s’est exprimé lors d’une conférence de presse jeudi. L’occasion de revenir sur son éviction du club catalan : « Tous les clubs m'ont marqué et pour moi, entraîner le Barça a été une chance incroyable, a-t-il assuré, visiblement sans rancune. J'ai été joueur. Je sais, quand vous allez dans un club de ce calibre, ce que cela signifie à tout point de vue et je suis ravi d'avoir été là ».

"J'ai tourné la page"

Et le coach basque de reprendre : « Lorsque vous signez le contrat, vous savez que vous êtes au sommet de la popularité dans le club et à partir de là, il faut des résultats. Je ne pense pas à si j'ai été traité injustement ou non. J'évite de trop réfléchir. J'ai tourné la page. Je ne regarderai pas derrière moi ». Et devant, alors ? Pour l’instant, c’est flou, puisque l’entraîneur de 56 ans a précisé ne pas vouloir reprendre un banc tout de suite.