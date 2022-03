Valverde jure fidélité au Real Madrid

Fede Valverde a signé pour les Merengue en provenance de Penarol en 2016. Après avoir passé une saison au Real Madrid Castilla et une autre campagne en prêt au Deportivo La Corogne, le milieu de terrain uruguayen a été promu en équipe senior et s'est depuis établi dans l'équipe du Real. "Le Real Madrid est spécial, ils ont changé ma vie", a déclaré le joueur à El Larguero.

"Je viens de Penarol, mais depuis que je suis arrivé ici, je savais que je portais le maillot de la meilleure équipe du monde. C'est une pression et une responsabilité énormes, mais j'aime ça. "Par respect pour le Real Madrid et pour les valeurs qu'il m'a transmises à la maison, je ne jouerais pas pour Barcelone. Par respect pour l'insigne qui me nourrit, me donne la vie, et l'amour qu'il me donne, et pour les valeurs qu'ils m'ont donné à la maison."