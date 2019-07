Valverde juge les débuts de Griezmann

Antoine Griezmann (29 buts, 72 sélections) est barcelonais, le champion du monde a même étrenné ses nouvelles couleurs barcelonaises ce mardi, à Saitama, au Japon, où le Barça ouvrait face à Chelsea (1-2) sa campagne de matches amicaux et donc sa préparation estivale. Avec donc « Grizi », recrue à 120 M€ (le montant est contesté par l’Atlético), qui fait de lui en l’état le cinquième joueur le plus cher de l’histoire, que son nouvel entraîneur Ernesto Valverde avait choisi de titulariser en pointe durant les 45 premières minutes, au côté de son nouveau coéquipier et compatriote Ousmane Dembélé, en l’absence notamment de Lionel Messi.

Pour une performance globalement satisfaisante de l’ancien Colchonero. Même s’il ne s’est procuré aucune occasion, Griezmann a bien combiné avec ses partenaires. Mais Valverde a lancé après la rencontre en conférence de presse :"Griezmann doit encore se fondre dans le collectif. On a déjà pu voir à quel point il peut être dangereux avec le ballon, en général, c’est mauvais pour l’équipe adverse, a-t-il apprécié. Il est créatif avec sa manière d’utiliser le ballon et nous attendons beaucoup de lui, mais c’était seulement son premier match. Il doit encore étudier notre façon de presser et de dominer l’adversaire, apprendre à jouer à la barcelonaise, avec notre style et notre domination." Or, jouer à la barcelonaise, on sait ce que ça recouvre…

Le dernier mot pour Messi

"Si ça fonctionne avec Messi, c’est ce qui compte le plus. Si Messi va bien, ça marche. Si Messi ne va pas bien, c’est la pagaille. On va voir si c’est un bon choix", résume l’ancien attaquant de Monaco et de l’équipe d’Italie, Christian Vieri. Alors, Griezmann, compatible avec Luis Suarez et le patron, Messi ?

"Moi, je vois trois joueurs intelligents avec des qualités supérieures, souligne l’autre ex-international italien Daniele Adani. En signant au Barça, Griezmann sait qu’il doit laisser le premier et le dernier mot à Messi. Neymar et Suarez l’ont fait et en ont tiré les bénéfices, Griezmann doit le faire pour s’intégrer et bonifier son jeu, afin de rentrer parfaitement dans cette philosophie de jeu. Le style du Barça a été fondé par Cruyff et tous les joueurs, jeunes et moins jeunes, défenseurs, milieux et attaquants doivent s’y tenir. Et Griezmann le premier…"