Valverde, du Barça à l'Australie ?

Remercié par les dirigeants du FC Barcelone il y a quelques semaines, Ernesto Valverde ne compte certainement pas déjà mettre un terme à sa carrière d'entraîneur. Le coach de 56 ans a d'ailleurs un projet bien précis derrière la tête, et celui-ci peut sembler surprenant. « Parfois, les gens me demandent : "Que penses-tu de la Premier League ?", et je leur réponds : "Eh bien, en fait je préférerais aller en Australie", a expliqué le technicien espagnol (propos relayés par AS). Une carrière dans le football ne dure pas éternellement, et partir à la découverte de contrées lointaines est une opportunité à ne pas négliger. » Le natif de Viandar de la Vera s'est notamment dit inspiré par Andrés Iniesta. Le prodigieux milieu de terrain catalan a quitté le Barça en 2018 afin de rejoindre le Japon et de s'engager en faveur du Vissel Kobe. « J'ai applaudi Andrés quand il m'a dit qu'il partait au Japon, » a ainsi affirmé Valverde, précisant toutefois qu'il n'avait pas « d'idée très claire pour le moment. »