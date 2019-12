Valverde (Barça) n’imagine pas Messi à la retraite

En recevant son sixième Ballon d’Or lundi dernier, Lionel Messi a fait part d’une déclaration ambigüe concernant la suite de sa carrière. Il a reconnu à demi-mot qu’il était proche de la retraite, tout assurant qu’il voulait jouer au plus haut niveau pendant de longues années encore. Ses nombreux admirateurs avaient donc de quoi se poser des questions. Et Ernesto Valverde, son coach à Barcelone, est-il serein ?



Lors d’un point-presse ce vendredi, l’entraineur blaugrana a été questionné à propos de son joueur vedette. Il lui a été notamment demandé s’il craignait de devoir faire sans Messi dans un futur proche. « Non, la retraite de Messi, je ne la prends absolument pas en considération. C'est tout à fait naturel, Leo a aujourd’hui 32 ans. Il ne pense pas à raccrocher dès demain mais il est clair qu'elle est là (la retraite, ndlr)". À défaut de savoir quand l’heure cruciale arrivera, Valverde essaye de tirer le maximum de sa star. Et, jusqu’ici, il fait partie des entraineurs qui ont le mieux réussi dans ce domaine.



Le match de ce week-end contre Majorque servira à Messi pour présenter son Ballon d’Or au public. Valverde n’a pas attendu cependant de voir ce prix de ses propres yeux pour deviner la réaction que les gens peuvent avoir : « Voir six Ballons d’Or impressionne plus que tout parce qu'ils lui appartiennent Messi. Cela montre qui est derrière eux. »