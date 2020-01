Valverde assume la défaite du Barça

L'Atlético de Madrid a rejoint le Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne grâce à un succès inespéré contre le FC Barcelone (3-2), ce jeudi soir. Alors qu'ils étaient menés, les Colchoneros, portés par un grand Alvaro Morata, ont trouvé les ressources mentales pour renverser la situation et composter leur ticket sur le fil. Un scénario difficile à avaler pour Ernesto Valverde. Peu épargné par les critiques depuis deux ans, le technicien espagnol n'a pas caché son amertume en conférence de presse.

Valverde : « On va travailler, je prends ma part... »

« Ç'a été un match que l'on a dominé, on a un peu bataillé dans les premières minutes, mais ensuite on a parfaitement dominé, a-t-il expliqué dans des propos relayés par L’Équipe. On est revenus immédiatement après le premier but, j'avais l'impression qu'on avait le match en mains... mais l'Atlético a retourné la situation. L'égalisation à 2-2 est arrivée après une situation où on n'a pas su arrêter le jeu. Ils ont placé des joueurs très rapides devant, avec seulement deux joueurs au milieu du terrain. On a essayé de mettre le ballon devant, mais leur organisation à la fin nous a surpris, ils nous ont débordés... Nous, les entraîneurs, savons qu'il y a toujours de l'instabilité après une défaite. On a perdu, ça va beaucoup faire parler, mais on va travailler, et je prends ma part », a conclu l'entraîneur des Blaugrana.