Le suspense est à son comble dans le championnat espagnol où la dernière journée, prévue samedi, va réserver un joli duel à distance entre l’Atlético de Madrid et son voisin du Real. Ayant deux points d’avance sur les Merengue, les Matelassiers sont en ballotage favorable avant cet ultime acte, mais le titre n’est pas dans la poche pour autant.



L’Atlético va devoir défier Valladolid, qui se bat pour son maintien parmi l’élite. Les "Pucelanos" seront même doublement motivés car leur direction leur a promis une belle enveloppe en cas de succès contre la bande à Simeone. S’il y a victoire, ils toucheront chacun 150 000 euros. De quoi les inciter à se donner à fond pour réussir l’exploit.

Le retour des maletas !

L’initiative du board de Valladolid n’est pas vraiment une surprise car c’est Ronaldo qui le préside. « O Fenomeno » a connu une belle histoire avec le Real lorsqu’il était joueur. Il a très certainement à cœur de rendre service aux Merengue et leur faciliter la mission pour le titre.



A noter que le Real Madrid se mesurera pour sa part à Villarreal. Le Sous-Marin Jaune est un gros client, mais il n’aura rien à jouer et est surtout concentré sur la finale de la Ligue Europa qui l’opposera à MU.