Valence: Une rencontre Alemany-Lim à Singapour ?

Le FC Valence se retrouve soudainement dans une crise institutionnelle inattendue. Et pour tenter de résoudre ce problème Mateu Alemany, le directeur général du club, va, selon Superdeporte, se déplacer à Singapour afin de rencontrer l'actionnaire, Peter Lim, avec lequel il est en conflit. Le club "Ché, 4e de la dernière Liga et vainqueur de la Coupe d'Espagne, est qualifié pour la prochaine Ligue des champions mais pourrait se retrouver avec tout un organigramme à reconstruire. En effet, Lim va tenter de résoudre les désaccords avec Alemany qui menace de démissionner. Son départ entraînerait alors celui de Marcelino, le coach, et donc induirait un problème bien plus conséquent que les désaccords sur la marche à suivre en matière de transferts.