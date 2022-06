Valence : Soler très convoité

Les plans d'été de Valence sont définis autant par les ventes que par les recrues. Un nom qui semble presque certain de partir est celui de Carlos Soler. L'international espagnol n'a plus qu'un an de contrat cet été et il y a peu de signes de négociation d'un nouveau contrat. Tous les signes indiquent que Valence va essayer de le vendre cet été.

Le Barça le surveille

On parle ainsi de la Juventus. Le club turinois souhaite qu'il arrive au terme de son contrat et qu'il les rejoigne gratuitement l'été prochain. Le joueur lui-même préférerait rester en Espagne, mais les parties intéressées, l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone, n'ont pas encore fait d'offre ferme, ni à lui ni au club. Selon Marca, une quatrième équipe est désormais sur les rangs pour Soler. Le Napoli serait intéressé par son transfert en Italie et son association avec son compatriote Fabian Ruiz. Naples pourrait utiliser une partie de l'argent obtenu grâce à sa qualification en Ligue des Champions pour l'emmener au Stadio Diego Armando Maradona.