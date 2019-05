Valence s'est imposé en finale de la Coupe d'Espagne face à Barcelone (2-1). Une victoire surprise qui rend ce succès encore plus appréciable pour le club "Ché". "C'est mon premier titre et je suis l'homme le plus heureux du monde", a plaidé Marcelino, l'entraîneur de Valence. "Remporter une Coupe contre le Barça, cela donne une valeur ajoutée. Je veux remercier tous mes joueurs, le staff et ma famille", a-t-il ajouté tout à sa joie.