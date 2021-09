L'entraîneur de Valence, José Bordalas, a lancé un avertissement au Real Madrid avant le choc de dimanche soir à Mestalla. Les "Ché" ont connu un bon début de saison, s'adaptant rapidement au style direct de Bordalas, et leur bon départ a donné lieu à un choc alléchant, d'autant plus que le Real Madrid a également bien entamé sa saison. "Nous n'avons absolument peur de personne", a déclaré l'entraineur de Valence lors de sa conférence de presse d'avant-match. "Le respect, oui, évidemment, pas seulement pour eux (le Real Madrid) mais pour tout le monde."

Du respect, mais pas de peur

"Nous ne voulons pas avoir peur parce que nous faisons ce que nous aimons le plus, c'est un métier incroyable et avec tous les supporters.. Nous savons quel genre d'équipe est Madrid, mais nous avons confiance et nous sommes préparés. Les garçons ont l'air bien, très excités. Nous connaissons les difficultés qu'ils apportent et c'est un maximum quand vous jouez contre le Real Madrid, et ils essaient d'être les meilleurs, de gagner des titres, mais nous avons confiance, l'équipe s'est préparée pour le match et vous devez faire confiance aux garçons."