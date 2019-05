Valence: Kondogbia incertain pour la finale de la Coupe

Le FC Valence affronte le FC Barcelone samedi en finale de la Coupe d'Espagne. Et si le Barça sera privé de Ter Stegen, il n'est pas encore certain que Geoffrey Kondogbia, de retour de blessure, soit de la partie du côté du club "Ché". "Je ne suis pas à 100%, mais le plus important c'est de profiter à nouveau et de jouer. Je suis à disposition de l'entraîneur, on verra ce qu'il décide", a reconnu le milieu de terrain né à Nemours. Il ne sera sans doute pas titulaire mais en revanche, il pourrait faire son entrée en jeu durant cette finale.