Valence : Gameiro ravi du retour de la Liga

Dans environ deux semaines, et après presque trois mois d’interruption, le championnat espagnol sera relancé. Javier Tebas, le patron de la Liga, a confirmé dimanche soir que la date du 11 juin devrait être celle du retour du football de l’autre côté des Pyrénées. Une nouvelle dont beaucoup de joueurs se sont félicités. C’est le cas, entre autres, de Kevin Gameiro, l’attaquant français de Valence. « C’est une bonne pour nouvelle, a-t-il déclaré dans une interview à L’Equipe. On a repris depuis deux semaines et demi et cela va nous permettre de retrouver les terrains, de reprendre du plaisir. Ce ne sera pas les même ambiances, c’est sûr, mais c’est une bonne chose ».

"On a conscience que c'est une situation difficile"



L’ancien joueur du PSG a reconnu aussi avoir des fourmis dans les jambes depuis qu’il voit les matchs s’enchaîner en Bundesliga. « C’est vrai que ça donne envie de jouer. On a passé pas mal de temps chez nous et on a envie de retrouver les sensations d’avant. On a conscience que c’est une situation difficile, que le virus risque d’être là encore un petit moment. Et il va falloir faire avec un petit moment », a-t-il confié. L’ex-international a aussi souligné que toutes les mesures sont prises au sein de son club pour éviter les infections : « On nous prend notre température tous les joueurs et on nous demande si on a des symptômes. (…) On est bien suivi ».

Pas de vainqueur mais du spectacle entre Valence et l'Atlético !