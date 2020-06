Valence CF : Kondogbia - Coquelin, un fauteuil pour deux

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇪🇸 #LaLiga

Geoffrey Kondogbia et Francis Coquelin sont dans un bateau, Dani Parejo tombe à l'eau. Le problème pour les deux milieux de terrain défensifs français de Valence, c'est que ça n'arrivera jamais, ce qui tiraille particulièrement Benjamin Da Silva : « D'abord Coquelin, qui est vraiment bon, très souvent. Il a le jeu pour s'adapter et briller sur les pelouses de Liga. Il est très simple, technique et polyvalent, je l'aime beaucoup. »Quant à Kondogbia, «». Notre spécialiste du football espagnol veut corriger le cliché attenant à l'ancien joueur de l'Inter : « On voit parfois un peu trop sa dimension athlétique et physique, mais j'ai envie d'insister sur sa technique, ses passes et son jeu vers l'avant. Il marque et frappe beaucoup. Il a été monstrueux cette saison face à l'Atlético, il a marqué. Pour l'un comme pour l'autre, il manque le rayonnement médiatique de l'Atlético, du Real ou du Barça. »Prêté par l'Inter, Kondogbia a inscrit quatre buts dès cette saison 2017-2018 avant d'être transféré définitivement. Coquelin, lui, a effectué à peu près le même chemin en provenance d'Arsenal, avec un premier prêt six mois plus tard (en janvier 2018, donc). Chacun a souvent pu profiter des blessures de l'autre pour venir seconder l'incontournable Dani Parejo, mais il y a malheureusement une place de trop. Selon Deportevalenciano.com,Coquelin, plus âgé de deux ans (29 ans contre 27), pourrait alors écumer en toute sérénité.