Gennaro Gattuso, milieu de terrain tenace à l'AC Milan pendant sa carrière de joueur, a fait ses débuts d'entraîneur en 2013 avec Sion. Depuis, il est passé par Palerme, l'OFI Crète, Pise, le Milan Primavera, l'AC Milan et Naples. Il n'a pas occupé de poste la saison dernière. Mais pourrait bien rebondir chez un géant de la Liga selon le journaliste spécialiste des transferts Fabrizio Romano.

Gattuso à Valence ?

Le Valence CF a terminé neuvième de la Liga la saison dernière et s'est qualifié pour la finale de la Copa del Rey, mais a perdu contre le Betis Séville à La Cartuja. Mais les problèmes en coulisses entre l'entraîneur José Bordalas et le propriétaire Peter Lim semblent avoir fait des ravages à Mestalla. Gattuso se retrouvera donc dans une situation difficile. Les problèmes financiers signifient que plusieurs départs de haut niveau auront lieu à Valence cet été et ce sera un défi de construire une équipe compétitive.