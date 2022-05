Dani Ceballos a été considéré comme un paria pendant une grande partie de la saison, mais ces dernières semaines, il a gagné le cœur de nombreux Madridistas avec des apparitions en Ligue des Champions et quelques performances en championnat. Pourtant, il sera absent pour le match de dimanche soir contre l'Atletico Madrid.

Pas d'Alaba pour le derby

Samedi matin, le Real Madrid a publié un compte-rendu de sa séance d'entraînement, révélant que Ceballos s'était entraîné en salle. Lorsque le Real a publié sa liste de joueurs pour le match peu après, Ceballos n'y figurait pas. Sport a mis cette absence sur le compte d'un problème musculaire survenu à l'entraînement. Ceballos sera l'une des six absences que Carlo Ancelotti devra gérer. David Alaba n'est pas encore totalement remis de ses problèmes musculaires, tandis qu'Isco, Luka Jovic, Marcelo, Eden Hazard et Gareth Bale manqueront également le derby.