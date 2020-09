Un problème Jovic au Real Madrid ? Zidane donne sa réponse

Le Real Madrid a démarré poussivement sa campagne de la Liga dimanche soir en concédant un nul vierge contre la Real Sociedad. Durant cette partie, les Merengue ont peiné pour se montrer efficients aux avant-postes. Zinédine Zidane avait une solution sur le banc qu’il n’a pas utilisée, incarnée par le Serbe Luka Jovic. Ce dernier étant resté sur le banc tout le long de la partie. Il n’en fallait pas plus aux journalistes espagnols pour spéculer sur un problème entre les deux hommes. Mais, il semblerait qu’il n’y en a aucun d’après le coach français.

Zidane n’a « rien contre aucun joueur »

En conférence de presse après la rencontre, Zidane a expliqué pourquoi il n’a pas fait appel à Jovic. « Je ne voulais pas changer d’équipe, a-t-il confié. Donc, j'aurais pu mettre un autre avant-centre en en enlevant un autre, mais je ne voulais pas changer. J'aurais pu retirer [Karim] Benzema, mais il était bien. En jouant avec deux avant-centres, j'aurais dû changer de formation mais je voulais garder deux ailiers sur les ailes. Nous avons une équipe et de nombreux joueurs et je dois choisir. Aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai choisi les choses. Mais, je n'ai rien contre aucun joueur. Comme je l'ai déjà dit, je ne voulais pas changer de formation ».

Concernant la rencontre en elle-même et le faux-pas enregistré, le technicien français a reconnu que « ce sont deux points de perdus ». « On a eu du mal à se créer des occasions, surtout en seconde période, a-t-il ajouté. On a fait un bon match défensivement, on a concédé très peu d'occasions, mais il nous a manqué des choses offensivement, et surtout un but ». La prochaine sortie des champions d’Espagne aura lieu le 26 septembre sur le terrain du Betis.