Un début de saison de rêve pour Luis Suarez

Quand il a été contraint de quitter le FC Barcelone, Luis Suarez ne devait pas s'imaginer être en course pour le titre de Pichichi en jouant pour le leader de la Liga. C'est pourtant dans cette situation que l'attaquant entame l'année 2021. Avec neuf buts en douze apparitions, le joueur de 33 ans a déjà marqué l'histoire de l'Atlético Madrid. Au XXIe siècle, aucune recrue madrilène n'a réussi de meilleurs débuts. Et c'est encore loin d'être fini pour le joueur qui a signé au Wanda Metropolitano cet été. A l'image de son équipe qui occupe la tête de la Liga malgré deux matchs en retard, Luis Suarez est sur le podium des meilleurs buteurs du championnat d'Espagne même s'il a raté plusieurs rencontres après avoir contracté le Covid-19. La forme de l'Uruguayen profite aux Colchoneros. Décisif à onze reprises depuis le début de la Liga, il a été impliqué sur les trois derniers buts de son équipe pour lui permettre d'atteindre la barre des 12 victoires en 15 matchs. En Espagne, personne n'arrive à suivre ce rythme.

8 - Luis Suárez has scored eight goals in his first 11 games for @atletienglish in #LaLiga equaling the best starting for a Atlético's striker in the competition this century (Radamel Falcao in 2011). Tiger#AtletiGetafe #AtleticoMadrid pic.twitter.com/x2qyX3o1y7